12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

Sambhal: सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ीं! कोर्ट ने अवैध हिस्से को हटाने का दिया आदेश, 30 दिन में बुलडोजर की चेतावनी

Sambhal News: यूपी के संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप साबित हुआ। कोर्ट ने 151 वर्ग फीट अवैध हिस्सा 30 दिन में हटाने का आदेश दिया, वरना बुलडोजर चलेगा और 1.35 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 12, 2025

sambhal sp mp ziaur rahman barq illegal construction court order demolition
Sambhal: सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ीं! Image Source - Social Media

Sambhal sp mp ziaur rahman barq illegal construction: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के लिए परेशानी बढ़ गई है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप उन पर साबित हो चुका है। मंगलवार को एसडीएम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया और अवैध हिस्से को हटाने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम जारी किया।

150 वर्ग फीट अवैध हिस्सा हटाने का निर्देश

कोर्ट के आदेश के अनुसार, सांसद के मकान का 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाला हिस्सा अवैध है। यह कुल 151 वर्ग फीट क्षेत्रफल है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के हॉल का आगे का हिस्सा और ऊपर की मंजिल में हॉल का हिस्सा शामिल है। अगर 30 दिन में यह हिस्सा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर चलाएगा।

ये भी पढ़ें

Amroha News: अमरोहा में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा! स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका पुतला, टैरिफ वॉर पर गरजे कार्यकर्ता
अमरोहा
swadeshi jagran manch protest donald trump tariff war amroha

1.35 लाख का जुर्माना और धारा-9 की कार्रवाई

एसडीएम की कोर्ट ने न केवल अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया, बल्कि धारा-9 के तहत 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले भी सांसद पर 500 और 1000 रुपये के जुर्माने लगाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नक्शा संशोधित कर जमा नहीं किया गया।

पहला नोटिस दिसंबर 2023 में जारी

इस मामले की शुरुआत 5 दिसंबर 2023 से हुई थी, जब उपजिलाधिकारी ने खुद संज्ञान लेते हुए पहला नोटिस भेजा। गौरतलब है कि इस अवैध निर्माण की शिकायत किसी ने नहीं की थी, बल्कि प्रशासन ने खुद जांच के बाद कार्रवाई की। आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश जारी हुआ है।

दो मंजिला मकान का निर्माण विवादों में

सपा सांसद का यह मकान थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय में बन रहा है। ‘बर्क मंजिल’ नाम से बन रहा यह घर उनके दादा और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के समय शुरू हुआ था। घर दो मंजिला है नीचे हॉल तैयार है, जबकि दूसरी मंजिल का सिर्फ स्ट्रक्चर बना है।

एसडीएम का सख्त संदेश

एसडीएम विकास चंद्र ने साफ कहा कि सांसद ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया, जो नियमों के खिलाफ है। आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने कहा "कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या सांसद। नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय है।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 08:13 pm

Published on:

12 Aug 2025 08:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / Sambhal: सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ीं! कोर्ट ने अवैध हिस्से को हटाने का दिया आदेश, 30 दिन में बुलडोजर की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.