Sambhal: सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ीं! कोर्ट ने अवैध हिस्से को हटाने का दिया आदेश, 30 दिन में बुलडोजर की चेतावनी

Sambhal sp mp ziaur rahman barq illegal construction: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के लिए परेशानी बढ़ गई है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप उन पर साबित हो चुका है। मंगलवार को एसडीएम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया और अवैध हिस्से को हटाने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम जारी किया।