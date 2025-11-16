Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संभल के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, पेंटिंग भेंट कर जीता दिल; सवालों के दिए सटीक जवाब

Sambhal News: यूपी के संभल जिले के गोया वर्ल्ड स्कूल के छात्रों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का विशेष अवसर मिला। बच्चों ने अपनी तैयार की गई पेंटिंग्स भेंट कीं, राष्ट्रपति से संवाद किया और भवन का भ्रमण किया। यह अनुभव छात्रों के आत्मविश्वास और रचनात्मकता को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 16, 2025

sambhal students meet president droupadi murmu

संभल के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात | Image Source - 'FB' @PresidentofIndia

Sambhal students meet president droupadi murmu: संभल जिले के थाना नखासा क्षेत्र के गांव रंपुरा जट स्थित गोया वर्ल्ड स्कूल के छात्र-छात्राओं ने बाल दिवस पर एक ऐतिहासिक अनुभव प्राप्त किया। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर मिला। स्कूल प्रशासन के अनुसार, यह निमंत्रण विद्यार्थियों की लगातार बेहतर शैक्षणिक और रचनात्मक उपलब्धियों को देखते हुए भेजा गया था। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को राष्ट्रपति भवन के विभिन्न हिस्सों का सुव्यवस्थित भ्रमण भी कराया गया।

पेंटिंग्स ने खींचा राष्ट्रपति का ध्यान

स्कूल के डायरेक्टर आकाश गर्ग ने जानकारी दी कि कक्षा छह की तन्वी, कक्षा सात की वर्शल गुमान और फारिहा तथा कक्षा आठ के यश ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपनी स्वयं बनाई हुई पेंटिंगें भेंट कीं। इनमें भगवान राम की पेंटिंग भी शामिल थी, जिसे देखकर राष्ट्रपति विशेष रूप से प्रभावित हुईं। राष्ट्रपति ने प्रत्येक छात्र से उनकी कला, तैयारी और कल्पनाशक्ति के बारे में प्रश्न किए और उनकी मेहनत की प्रशंसा की। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी भी बच्चों की रचनात्मक प्रस्तुति को देखकर प्रभावित दिखे।

आत्मविश्वास से भरे बच्चों ने राष्ट्रपति के सवालों के दिए सटीक जवाब

मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों के ज्ञान, सोच और अभिव्यक्ति को परखने के लिए कुछ सवाल पूछे। छात्रों ने धैर्यपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। बातचीत का माहौल हल्का-फुल्का और प्रेरणादायक रहा, जिसमें बच्चों ने अपने स्कूल, पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बारे में खुलकर बात की। आयोजकों के अनुसार, छात्रों की प्रस्तुति ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को गर्व से भर दिया।

राष्ट्रपति भवन के भ्रमण ने बच्चों में जगाई नई ऊर्जा

राष्ट्रपति भवन में बिताए कुछ घंटों ने बच्चों के भीतर नई ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया। घर लौटने पर सभी छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों और सहपाठियों को राष्ट्रपति के साथ बिताए पलों के बारे में विस्तार से बताया। बच्चों ने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन का एक अविस्मरणीय पल था, जिसने उन्हें भविष्य में और बेहतर करने की प्रेरणा दी। स्कूल प्रशासन ने इस उपलब्धि को छात्रों और उनके परिवारों के लिए गर्व का क्षण बताया और आगे भी ऐसे अवसरों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात कही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 12:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, पेंटिंग भेंट कर जीता दिल; सवालों के दिए सटीक जवाब

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा सांसद ने बिहार में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा; बोले- 10 से 15 हजार लोगों के नाम काटे गए

bihar elections, bihar election results, bihar election results update, zia ur rehman barq, big statement by sp mp zia ur rehman barq, sambhal news, up news, uttar pradesh news, up politics, uttar pradesh politics, बिहार चुनाव, बिहार चुनाव परिणाम, बिहार चुनाव परिणाम अपडेट, जिया उर रहमान बर्क,सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का बड़ा बयान, संभल न्यूज, यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी राजनीति, उत्तर प्रदेश राजनीति,
सम्भल

राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, ‘इंडियन स्टेट’ वाले बयान पर मचा था बवाल

uttar pradesh petition filed in high court against rahul gandhi over indian state statement
सम्भल

जावेद हबीब फ्रैंचाइज़ी घोटाला: करोड़ों की वसूली, 32 केस दर्ज, 11 पीड़ितों को पैसे मिले वापस; बाकी जांच पर पुलिस सख्त

javed habib sambhal fraud case refund to 11 victims 32 firs investigation
सम्भल

सपा विधायक इकबाल महमूद बोले- योगी सरकार का आदेश है तो पालन भी होगा; वंदे मातरम को लेकर नहीं जताया विरोध

samajwadi party mla iqbal mahmood supports vande mataram
सम्भल

रिश्वतखोरी में रंगे हाथ पकड़ा गया चौकी प्रभारी: एंटी करप्शन टीम ने 20 हजार रुपये लेते ही दबोचा, बिचौलिया भी गिरफ्तार

sambhal police officer rakesh singh bribery case anti corruption trap 20k arrest
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.