संभल के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, पेंटिंग भेंट कर जीता दिल; सवालों के दिए सटीक जवाब

राष्ट्रपति भवन में बिताए कुछ घंटों ने बच्चों के भीतर नई ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया। घर लौटने पर सभी छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों और सहपाठियों को राष्ट्रपति के साथ बिताए पलों के बारे में विस्तार से बताया। बच्चों ने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन का एक अविस्मरणीय पल था, जिसने उन्हें भविष्य में और बेहतर करने की प्रेरणा दी। स्कूल प्रशासन ने इस उपलब्धि को छात्रों और उनके परिवारों के लिए गर्व का क्षण बताया और आगे भी ऐसे अवसरों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात कही।