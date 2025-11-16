संभल के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, पेंटिंग भेंट कर जीता दिल; सवालों के दिए सटीक जवाब

संभल के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात | Image Source - 'FB' @PresidentofIndia
Sambhal students meet president droupadi murmu: संभल जिले के थाना नखासा क्षेत्र के गांव रंपुरा जट स्थित गोया वर्ल्ड स्कूल के छात्र-छात्राओं ने बाल दिवस पर एक ऐतिहासिक अनुभव प्राप्त किया। उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर मिला। स्कूल प्रशासन के अनुसार, यह निमंत्रण विद्यार्थियों की लगातार बेहतर शैक्षणिक और रचनात्मक उपलब्धियों को देखते हुए भेजा गया था। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को राष्ट्रपति भवन के विभिन्न हिस्सों का सुव्यवस्थित भ्रमण भी कराया गया।
स्कूल के डायरेक्टर आकाश गर्ग ने जानकारी दी कि कक्षा छह की तन्वी, कक्षा सात की वर्शल गुमान और फारिहा तथा कक्षा आठ के यश ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपनी स्वयं बनाई हुई पेंटिंगें भेंट कीं। इनमें भगवान राम की पेंटिंग भी शामिल थी, जिसे देखकर राष्ट्रपति विशेष रूप से प्रभावित हुईं। राष्ट्रपति ने प्रत्येक छात्र से उनकी कला, तैयारी और कल्पनाशक्ति के बारे में प्रश्न किए और उनकी मेहनत की प्रशंसा की। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी भी बच्चों की रचनात्मक प्रस्तुति को देखकर प्रभावित दिखे।
मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों के ज्ञान, सोच और अभिव्यक्ति को परखने के लिए कुछ सवाल पूछे। छात्रों ने धैर्यपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। बातचीत का माहौल हल्का-फुल्का और प्रेरणादायक रहा, जिसमें बच्चों ने अपने स्कूल, पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बारे में खुलकर बात की। आयोजकों के अनुसार, छात्रों की प्रस्तुति ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को गर्व से भर दिया।
राष्ट्रपति भवन में बिताए कुछ घंटों ने बच्चों के भीतर नई ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया। घर लौटने पर सभी छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों और सहपाठियों को राष्ट्रपति के साथ बिताए पलों के बारे में विस्तार से बताया। बच्चों ने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन का एक अविस्मरणीय पल था, जिसने उन्हें भविष्य में और बेहतर करने की प्रेरणा दी। स्कूल प्रशासन ने इस उपलब्धि को छात्रों और उनके परिवारों के लिए गर्व का क्षण बताया और आगे भी ऐसे अवसरों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात कही।
