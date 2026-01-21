चार मंजिला मकान सील, 100 से ज्यादा पुलिस तैनात, रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी: संभल हिंसा केस में शारिक साठा पर एक्शन

Police Action Shariq Satha Sambhal: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और कुख्यात फरार गैंगस्टर शारिक उर्फ साठा के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पजाया स्थित उसके पुश्तैनी चार मंजिला मकान पर कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। सुबह करीब 11 बजे से ही नखासा, रायसत्ती, संभल कोतवाली, हयातनगर और AHTU की संयुक्त टीम के 100 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए। पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे मोहल्ला पूरी तरह छावनी में तब्दील नजर आया।