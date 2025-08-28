Sambhal Violence Report: 70 साल में हिंदू आबादी 45% से घटकर 15%, आयोग ने खोले चौंकाने वाले राज

Sambhal violence report hindu population decline: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को हुई भीषण हिंसा पर गठित न्यायिक आयोग ने अपनी 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट में सिर्फ उस दिन की हिंसा का ज़िक्र नहीं है, बल्कि पिछले सात दशकों में इस जिले में हुई साम्प्रदायिक घटनाओं, दंगों और बदलती जनसंख्या के पूरे परिदृश्य का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।