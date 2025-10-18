संभल हिंसा का एक और चेहरा बेनकाब! दरोगा की मैगजीन व टियर गैस सेल लूटने वाला उपद्रवी अरेस्ट

Sambhal violence waseem arrested: संभल कोतवाली पुलिस ने 24 नवंबर को संभल हिंसा में दरोगा की पिस्टल की मैगजीन और पुलिसकर्मियों से टियर गैस सेल, कारतूस और रबर बुलेट लूटने वाले एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह वही हिंसा थी जिसमें भीड़ ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई वाहन आग के हवाले कर दिए गए थे।