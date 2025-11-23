प्रेम संबंधों में बाधा बना पति: महिला ने प्रेमी संग रची कत्ल की साजिश; फंदे पर लटकाकर रचा आत्महत्या का ड्रामा; ऐसे हुआ खुलासा

Woman lover murder husband in Sambhal UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रेम कहानी की काली सच्चाई सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव पवांसा में एक अधेड़ महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों के प्रेम संबंधों में मृतक पति बाधा बन रहा था, इसलिए साजिश के तहत उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। हत्या के बाद आरोपी महिला ने शव को फंदे पर लटका दिया और पूरे गांव में रो-रोकर यह कहानी फैलाती रही कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है।