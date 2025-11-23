Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

प्रेम संबंधों में बाधा बना पति: महिला ने प्रेमी संग रची कत्ल की साजिश; फंदे पर लटकाकर रचा आत्महत्या का ड्रामा; ऐसे हुआ खुलासा

Sambhal News: संभल में प्रेम संबंधों में बाधा बने पति की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का नाटक रचा, लेकिन बेटे की जिद पर हुए पोस्टमार्टम में सच्चाई सामने आ गई।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 23, 2025

sambhal woman lover murder husband hanging drama

महिला ने प्रेमी संग रची कत्ल की साजिश : AI Generated Image

Woman lover murder husband in Sambhal UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रेम कहानी की काली सच्चाई सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव पवांसा में एक अधेड़ महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों के प्रेम संबंधों में मृतक पति बाधा बन रहा था, इसलिए साजिश के तहत उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। हत्या के बाद आरोपी महिला ने शव को फंदे पर लटका दिया और पूरे गांव में रो-रोकर यह कहानी फैलाती रही कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी साजिश की परतें

घटना का राज तब खुला जब मृतक के बेटे सुमित प्रताप सिंह उर्फ कन्हैया ने पिता की मौत पर शक जताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की। वहीं मृतक की पत्नी पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थी और जोर-जोर से विलाप करते हुए इसे रोकने के लिए हाईवोल्टेज ड्रामा कर रही थी। इसके बावजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में साफ हो गया कि मृत्यु फांसी से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया।

प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर की हत्या

पुलिस ने शनिवार को अलग-अलग जगहों से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मृतक की पत्नी विनोद देवी और गांव के ही राशन डीलर के पति श्याम सिंह ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले पूरन सिंह का गला दबाकर हत्या की, फिर शव को छत के कुंडे पर लटकाकर घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। हत्या की वजह यह बताई गई कि मृतक पति दोनों के अवैध संबंधों का विरोध करता था, जिससे आए दिन विवाद होता था।

जेल भेजे गए दोनों आरोपी

कोतवाली प्रभारी संत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पूरन सिंह कठेरिया का शव कमरे में फंदे से लटका मिला है। बेटे की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

Published on:

23 Nov 2025 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / प्रेम संबंधों में बाधा बना पति: महिला ने प्रेमी संग रची कत्ल की साजिश; फंदे पर लटकाकर रचा आत्महत्या का ड्रामा; ऐसे हुआ खुलासा

