ड्रोन से लेकर ढोल तक: अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर शारिक साठा के साम्राज्य पर चला प्रशासन का हथौड़ा, बनेगा सीओ दफ्तर

Shariq satha property seizure Sambhal: संभल जिले में पुलिस और प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर और जामा मस्जिद हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उसके पैतृक मकान पर ड्रोन की निगरानी और ढोल के साथ कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई। यह वही घर है, जहां से शारिक साठा ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा और स्थानीय लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी गई, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।