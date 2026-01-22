UP News: यूपी के इस गांव में ‘4 लुटेरी दुल्हनों’ का जाल: कैश-जेवर लेकर भागीं, एक पकड़ी भी गई

UP News: यूपी के इस गांव में ‘4 लुटेरी दुल्हनों’ का जाल | Image Video Grab
Looteri dulhan gang sambhal UP: यूपी के संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के पतरौआ गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महज एक महीने के भीतर चार युवकों की शादियां कराकर लाखों रुपये की ठगी की गई।
शादी के नाम पर कैश और जेवर लेकर फरार होने का यह सिलसिला गांव में दहशत और आक्रोश का कारण बन गया है। गांव के लोग अब हर नए रिश्ते को शक की नजर से देखने लगे हैं, जबकि पुलिस इस पूरे मामले को संगठित गिरोह की करतूत मानकर जांच में जुटी है।
गांव के रहने वाले रामजीमल ने अपने बेटे भोला की शादी पश्चिम बंगाल की रहने वाली आरती से कराई थी। शादी पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई। बैंड-बाजे के साथ जयमाला, सात फेरे और वीडियोग्राफी तक कराई गई। आरती ने दो दिन तक घर में बहू की तरह सभी की सेवा की, रिश्तेदारों से हंसी-खुशी मिली और पैर छुए। लेकिन तीसरी ही रात वह 10 हजार रुपये नकद और करीब 30 हजार रुपये के जेवर लेकर मायके जाने के बहाने घर से फरार हो गई। इसी घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया।
हैरानी की बात यह है कि यह मामला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहा। पतरौआ गांव में महज 200 मीटर के दायरे में रहने वाले चार युवकों के साथ यही ठगी हुई। सभी की शादियां एक ही महिला काजल ने कराईं, जिसने खुद को मैरिज ब्रोकर बताया था। काजल ने हर परिवार से 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक वसूले। इन चार शादियों में से तीन दुल्हनें शादी के दो-तीन दिन के भीतर ही कैश और जेवर लेकर भाग गईं, जबकि चौथी दुल्हन पकड़ी गई।
गांववालों के मुताबिक 9 जनवरी को काजल ने एक ही दिन में तीन युवकों की शादियां कराईं। उसने मोबाइल में अलग-अलग लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं और पसंद के आधार पर रिश्ते तय कराए। शादी के वक्त लड़की पक्ष से केवल कुछ महिलाएं और एक-दो पुरुष ही पहुंचे, जिससे पहले तो किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन जब एक-एक कर तीन दुल्हनें घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गईं, तब लोगों को पूरे नेटवर्क की भनक लगी।
चौथी दुल्हन पूजा अपने पति राजू के घर से भागने की तैयारी में थी, तभी गांववालों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पूजा ने बताया कि यह सब एक संगठित गिरोह के तहत किया जा रहा है। वह कोलकाता के सियालदह की रहने वाली है और फोन पर दिए गए पते के अनुसार ट्रेन से अकेले यहां पहुंची थी। पूजा के मुताबिक काजल ही पैसे लेकर फरार हो जाती है और दुल्हनों को दूसरे घरों में भेजा जाता है।
पुलिस ने गांव के CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें 18 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे एक दुल्हन एक युवक के साथ बाइक पर बैठकर भागती दिखाई दी। उसके हाथों में नई दुल्हन की तरह चूड़ा था और वह लाल साड़ी पहने हुए बैग लेकर निकलती नजर आई। हालांकि फुटेज में चेहरा साफ नजर नहीं आया, लेकिन यह वीडियो पूरे मामले को मजबूत सबूत के तौर पर देखा जा रहा है।
रामजीमल ने बताया कि उन्होंने काजल को एक लाख रुपये दिए थे और पूरी उम्मीद थी कि बहू घर में खुशहाल जिंदगी बिताएगी। वहीं अजय शर्मा ने बताया कि दिल्ली में रहने वाले अपने साढू के बेटे की शादी कराकर उन्होंने भी एक लाख रुपये काजल को दिए थे, लेकिन दुल्हन शादी के कुछ ही दिन बाद नकदी और गहने लेकर फरार हो गई। गांव के लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
क्राइम इंस्पेक्टर विनीत भटनागर के मुताबिक यह मामला किसी संगठित गिरोह का प्रतीत होता है। चारों शादियों के तार पश्चिम बंगाल के सियालदह और कोलकाता से जुड़े मिले हैं। पकड़ी गई दुल्हन पूजा से पूछताछ के आधार पर काजल और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना के बाद पूरे पतरौआ गांव में डर और सतर्कता का माहौल है। लोग अब किसी भी नए रिश्ते से पहले पूरी जांच-पड़ताल करने लगे हैं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को ठगी का जरिया बनाए जाने से ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है, और वे प्रशासन से जल्द से जल्द पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग