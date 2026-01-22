UP News: यूपी के इस गांव में ‘4 लुटेरी दुल्हनों’ का जाल: कैश-जेवर लेकर भागीं, एक पकड़ी भी गई

गांव के रहने वाले रामजीमल ने अपने बेटे भोला की शादी पश्चिम बंगाल की रहने वाली आरती से कराई थी। शादी पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई। बैंड-बाजे के साथ जयमाला, सात फेरे और वीडियोग्राफी तक कराई गई। आरती ने दो दिन तक घर में बहू की तरह सभी की सेवा की, रिश्तेदारों से हंसी-खुशी मिली और पैर छुए। लेकिन तीसरी ही रात वह 10 हजार रुपये नकद और करीब 30 हजार रुपये के जेवर लेकर मायके जाने के बहाने घर से फरार हो गई। इसी घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया।