यूपी में न्याय की रफ्तार बनी मिसाल: 20 मिनट में तय हुआ गुनहगारों का अंजाम, गैंगरेप केस में 8 दिन में आया फैसला

इस प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक संतोष कुमार द्वारा की गई, जिन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना शुरू की गई थी। करीब 89 दिनों तक चली इस जांच में कई तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियां सामने आईं। आरोपित अपने मोबाइल फोन बंद रखते थे और केवल व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में रहते थे, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना कठिन हो गया। इसके बावजूद पुलिस टीम ने लगातार प्रयास कर 20 नवंबर को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ाई।