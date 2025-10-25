Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संभल में तेजी से बढ़ रही ठंड, रात-दिन के तापमान में अंतर बना रहा लोगों को बीमार

Weather : मौसम में रात और दिन का भारी अंतर लोगों को बीमार कर रहा है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Shivmani Tyagi

Oct 25, 2025

weather

प्रतीकात्मक फोटो

Weather दिवाली के बाद मौसम में हो रहा बदलाव आपको बीमार कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे चिकित्सकों ने यह हिदायत दी है। इसलिए सजग रहने की आवश्यकता है। दिन में बढ़ रही धूप और रात को चल रही हवाओं की वजह से दिन और रात के तापमान में भारी अंतर आ गया है। इससे दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है और शाम ढलते ही हवाओं में ठंडक आ जाती है। यह बदलाव मानव शरीर के लिए उचित नहीं है।

तेजी से बढ़ रही ठंड ( weather )

संभल का तापमान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से अलग रहता है। इसलिए यहां का मौसम भी दिल्ली से अधिक ठंडा हैं। शाम होते ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। रात में लोगों को एसी बंद करने पड़ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो रात में गरम कपड़े तक निकल गए हैं। इसके विपरीत दिन में निकल रही धूप की वजह से दिन में एक बार फिर से गर्मी का अहसास होता है और शाम ढलते ही जैसे ही धूप खत्म होती है ठंडक का अहसास होने लगता है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम का यह बदलाव मानव शरीर को बीमार कर रहा है। जिला चिकित्सालय में बुखार, नजला और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। दिवाली पर चले पटाखों की वजह से भी हालात बिगड़ रगे हैं और नाक, कान, गले के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।

24 घंटे तापमान में आ रहा भारी अंतर ( weather )

संभल में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रिकार्ड किया गया। तापमान के इस उतार चढ़ाव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में तापमान में कितना बदलाव हो रहा है। दिन में तापमान 32 डिग्री तक जा रहा है जबकि रात में तापमान गिरकर 19 डिग्री तक आ रहा है। इससे दिन में गर्मी और रात में सर्दी का अहसास हो रहा है। यही कारण है कि चिकित्सकों ने इस अवधि में बच्चों और बूढ़ों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 10:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में तेजी से बढ़ रही ठंड, रात-दिन के तापमान में अंतर बना रहा लोगों को बीमार

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार, तमंचा दिखाकर रंगदारी वसूली का भंडाफोड़

youtuber arrested ramdari threat asp anuj chaudhary sambhal
सम्भल

संसद में उठेगा क्रिकेटर सरफराज को टीम में न लेने का मुद्दा, सपा सांसद बोले- धर्म के आधार पर चयन हुआ तो करेंगे जांच की मांग

sarfaraz khan selection controversy samajwadi mp bark parliament committee
सम्भल

संभल में दिवाली पर पथराव! बच्चों के झगड़े से बड़ा विवाद, छह घायल, पुलिस और आरआरएफ ने संभाली स्थिति

sambhal diwali fireworks clash two communities injured rrf deployed
सम्भल

संभल में दिनदहाड़े लूट से सनसनी, तीन बाइकों पर आए बदमाशों ने दो बहनों से मंगलसूत्र और पर्स छीना

sambhal daylight robbery two sisters looted gold chain bikers attack
सम्भल

हैवानियत की हद! युवक की आंख फोड़ी, सिर कुचला और शव झाड़ियों में फेंका; पुलिस के सामने खड़ी हुई रहस्यमयी गुत्थी

brutal murder sambhal highway youth body found eyes crushed
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.