सम्भल

‘मुझे शुरू से मौत थी पसंद’: युवा शायर ने फेसबुक पर लाइव आकर किया सुसाइड, संभल में युवक की मौत से हड़कंप

Sambhal News Hindi: यूपी के संभल जिले के ओबरी गांव में एक युवा शायर ने फेसबुक लाइव के दौरान भावुक संदेश देने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 20, 2026

young poet facebook live suicide sambhal

युवा शायर ने फेसबुक पर लाइव आकर किया सुसाइड | Image - Facebook

Young poet facebook live suicide Sambhal: संभल जिले के ओबरी गांव में एक युवा शायर की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली से लौटने के बाद युवक ने फेसबुक पर लाइव वीडियो जारी किया, जिसमें वह टूटे हुए शब्दों में जीवन, रिश्तों और भरोसे पर अपनी पीड़ा व्यक्त करता नजर आया।

वीडियो में वह दोस्तों से कहता है कि किसी पर भरोसा न करें, अपने आप में मस्त रहें और किसी को इतनी छूट न दें कि वही आपको कमजोर बना दे। भावनाओं से भरे इस संदेश के दौरान उसकी आंखों से आंसू छलकते दिखे, जिसने देखने वालों को भी भावुक कर दिया।

‘न किसी दबाव में हूं, न किसी ने उकसाया’

लाइव वीडियो में युवक यह भी कहता है कि वह किसी के दबाव में नहीं है और न ही किसी ने उसे इस कदम के लिए उकसाया है। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और मौत को गले लगाने की बात कहता है। उसने यह भी बताया कि पहले भी तीन बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है। उसके शब्दों में गहरी निराशा और जीवन से उपजा दर्द साफ झलक रहा था।

परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन बचाया न जा सका

परिवार के लोग जब तक वीडियो को पूरी तरह समझ पाते, तब तक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लोग युवक की असमय मौत पर हैरानी और दुख व्यक्त कर रहे हैं।

उभरता हुआ शायर, साधारण काम और असाधारण सपने

युवक एक उभरता हुआ शायर था और प्रिंटिंग व टेलरिंग का काम कर अपने जीवनयापन करता था। साहित्य और शब्दों से उसका गहरा लगाव था, जिसे वह अपनी शायरी के जरिए व्यक्त करता रहता था। उसके दोस्त और परिचित बताते हैं कि वह संवेदनशील स्वभाव का था और अक्सर अपने विचारों को कविताओं के माध्यम से साझा करता था।

पुलिस को सूचना नहीं, सवालों के घेरे में घटना

परिजनों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में लोग इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं और प्रशासन से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं कि आखिर ऐसी दुखद स्थिति तक बात कैसे पहुंची।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 02:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / ‘मुझे शुरू से मौत थी पसंद’: युवा शायर ने फेसबुक पर लाइव आकर किया सुसाइड, संभल में युवक की मौत से हड़कंप

सम्भल

उत्तर प्रदेश

