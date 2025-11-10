Patrika LogoSwitch to English

यूट्यूबर बहनें महक-परी को जान से मारने की धमकी, वीडियो बनाने पर भी लगाई रोक, पुलिस ने शुरू की जांच

Sambhal News: यूट्यूबर बहनें महक और परी को मुरादाबाद के दो युवकों द्वारा लगातार धमकियां मिलने के बाद उन्होंने असमोली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इंटरव्यू के दौरान अभद्रता और अब वीडियो बनाने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 10, 2025

youtuber mahek pari death threat case sambhal police investigation

यूट्यूबर बहनें महक-परी को जान से मारने की धमकी | Image Source - 'Insta' @mehakpari143

Youtuber mahek pari death threat case: संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर कला की चर्चित यूट्यूबर बहनें महक और परी एक बार फिर विवादों और खतरे के घेरे में हैं। सोमवार को दोनों बहनों ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि मुरादाबाद के दो युवक पिछले कई दिनों से उन्हें लगातार धमका रहे हैं और जान से मारने की चेतावनी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली इन बहनों ने कहा कि जिस तरह धमकियों की तीव्रता बढ़ रही है, उसे देखते हुए किसी बड़ी वारदात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

इंटरव्यू के बहाने अभद्रता, फिर वीडियो बनाने से रोकने की धमकी

महक और परी ने बताया कि धमकी देने वालों में एक युवक वही है जिसने कुछ समय पहले उनका इंटरव्यू लिया था। आरोप है कि इंटरव्यू के दौरान उसने अभद्र और अश्लील व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत उस समय भी चर्चा में आई थी। अब वही युवक अपने एक साथी के साथ मिलकर उनके वीडियो बनाने पर रोक लगाने की धमकी दे रहा है। दोनों बहनों का कहना है कि आरोपी उनकी सोशल मीडिया छवि खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं और फर्जी प्रचार फैलाने की तैयारी में हैं।

पुलिस जांच में आए गंभीर आरोप

सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि महक नाम से एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें मुरादाबाद के दो युवकों पर न सिर्फ धमकाने, बल्कि लोगों को भड़काने और घर में बैठकर गंदी बातें करने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम मामले की विवेचना कर रही है और तथ्य सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण तेजी से इलाके में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि महक और परी पहले भी सोशल मीडिया गतिविधियों और बयानों के चलते सुर्खियों में रही हैं।

पहले भी वायरल विवादों में घिरी रही हैं महक और परी

इससे पहले भी महक और परी का नाम कई विवादों से जुड़ चुका है। हाल ही में मुरादाबाद में एक ऑटो चालक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों बहनें एक हाफिज को खुलेआम धमकी देती नजर आई थीं। वीडियो में कहा गया था कि हाफिज को मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करना चाहिए, इंस्टाग्राम पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अंजाम ऑटो चालक जैसा होगा। इससे पहले भी उनके खिलाफ अश्लील वीडियो बनाने सहित कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों को लेकर आए दिन बहस होती रहती है।

Published on:

10 Nov 2025 11:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / यूट्यूबर बहनें महक-परी को जान से मारने की धमकी, वीडियो बनाने पर भी लगाई रोक, पुलिस ने शुरू की जांच

