यूट्यूबर बहनें महक-परी को जान से मारने की धमकी, वीडियो बनाने पर भी लगाई रोक, पुलिस ने शुरू की जांच

Youtuber mahek pari death threat case: संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर कला की चर्चित यूट्यूबर बहनें महक और परी एक बार फिर विवादों और खतरे के घेरे में हैं। सोमवार को दोनों बहनों ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि मुरादाबाद के दो युवक पिछले कई दिनों से उन्हें लगातार धमका रहे हैं और जान से मारने की चेतावनी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली इन बहनों ने कहा कि जिस तरह धमकियों की तीव्रता बढ़ रही है, उसे देखते हुए किसी बड़ी वारदात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।