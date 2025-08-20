4 लाख किसानों को नहीं मिलेगा ‘PM किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ, ये है कारण

MP News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है, लेकिन प्रदेश के 4 लाख पात्र किसान लाभ से वंचित हैं। हाल ही में हुई एक समीक्षा में सामने आया है कि इस योजना के लाभ से वंचित होने के पांच ‘दुश्मन’ हैं। ये हैं- लंबित सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी, आधार से बैंक खाता लिंक न होना, लैंड लिंकिंग और फार्मर आईडी। आयुक्त भू-अभिलेख अनुभा श्रीवास्तव ने इस पर ध्यान देते हुए सभी जिला कलेक्टरों को इन लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं।