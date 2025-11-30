Patrika LogoSwitch to English

गांव के अंदर नहीं पहुंची एंबुलेंस, गर्भवती महिला को डोली में बैठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल

MP News: मध्यप्रदेश के चित्रकूट में खराब रास्ते के कारण गांव के अंदर एंबुलेंस नहीं आ सकी। जिसके गर्भवती महिला को डोली के सहारे एंबुलेंस तक पहुंचाया गया।

Himanshu Singh

Nov 30, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में सड़क न होने की वजह से एक गर्भवती महिला को डोली में बैठाकर में एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। गांव में खराब रास्ता होने के कारण एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी।

पूरा मामला नगर परिषद चित्रकूट के वार्ड क्रमांक- 15 स्थित ग्राम थरपहाड़ का है। जानकी सिंह गोड पति यज्ञ प्रसाद सिंह को शनिवार की दोपहर अचानक से प्रसव पीड़ा शुरु हुई। परिजनों ने आनन-फानन में 108 एंबुलेंस को कॉल किया,लेकिन सड़क न होने के कारण एंबुलेंस घर तक नही आ सकी।

गांव से मुख्य मार्ग तक दूसरा रास्ता न होने के कारण महिला को एंबुलेंस तक पहुंचाने के लिए परिवार और ग्रामीणों को डोली का सहारा लेना पड़ा। जानकी सिंह को डोली में बिठाकर ऊबड़-खाबड़ रास्तों से 2 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां में पौने 7 बजे भर्ती कराया गया।

बताया जाता है कि यहां पर ऊबड़-खाबड़ और पथरीला रास्ता है। जिस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। इस सड़क की स्थिति बारिश के दिनों और बदहाल हो जाती है।

