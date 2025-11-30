गांव के अंदर नहीं पहुंची एंबुलेंस, गर्भवती महिला को डोली में बैठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल

गांव से मुख्य मार्ग तक दूसरा रास्ता न होने के कारण महिला को एंबुलेंस तक पहुंचाने के लिए परिवार और ग्रामीणों को डोली का सहारा लेना पड़ा। जानकी सिंह को डोली में बिठाकर ऊबड़-खाबड़ रास्तों से 2 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां में पौने 7 बजे भर्ती कराया गया।



बताया जाता है कि यहां पर ऊबड़-खाबड़ और पथरीला रास्ता है। जिस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। इस सड़क की स्थिति बारिश के दिनों और बदहाल हो जाती है।