Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

एमपी में ‘भाजपा सांसद’ ने कर्मचारी को मारा ‘थप्पड़’, मचा बवाल…देखें VIDEO

MP News: मध्यप्रदेश के सतना सांसद गणेश सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Himanshu Singh

Oct 31, 2025

bjp mp ganesh singh slaps

MP News: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से थप्पड़ कांड चर्चाओं में आ गया है। इस बार कोई और नहीं बल्कि भाजपा के सांसद ने एक छोटे से कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा है। शुक्रवार सांसद गणेश सिंह ने सुबह रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। जिसके बाद सेमरिया चौक पहुंचे। यहां पर उन्होंने डॉ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तभी वह क्रेन के हाइड्रोलिक बॉक्स पर लड़खड़ा गए।

सांसद जी ने कर्मचारी को जड़ा थप्पड़

इसके बाद भाजपा सांसद गणेश सिंह ने कर्मचारी को पास में बुलाया और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्रेन में उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडेय भी शामिल थे। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चाओं का विषय बन गया है।

घटना के वक्त मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। इनमें से किसी ने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

कांग्रेस बोली- भाजपाई दंभ और अहंकार में हैं

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने कहा- सांसद द्वारा कर्मचारी को चांटा मारना बताता है कि भाजपाई किस तरह से दंभ और अहंकार में हैं। यह बताता है कि भाजपा, जनता और किसी की नहीं है, सिर्फ अहंकार की है।

हालांकि, भाजपा सांसद ने यह कोई पहली बार थप्पड़ नहीं मारा है। उनके ऊपर मुंबई स्थित सिद्धी विनायक मंदिर में गार्ड को थप्पड़ मारने के आरोप लगे थे।

बता दें कि, क्रेन का उपयोग करके माल्यार्पण करना नियमों के खिलाफ है। इसका इस्तेमाल केवल प्रशिक्षित लोग ही कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 04:27 pm

Published on:

31 Oct 2025 02:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी में ‘भाजपा सांसद’ ने कर्मचारी को मारा ‘थप्पड़’, मचा बवाल…देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में थप्पड़कांडः भाजपा सांसद के समर्थन में अब महिला नेत्री के बिगड़े बोल

satna news
सतना

सुबह बीमार पिता की मौत, 3 घंटे बाद हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा दम, सदमे में परिवार

satna news
सतना

बाइक के हैंडल पर फन फैलाकर खड़ा हुआ ‘सांप’, बीच बाजार में मचा हड़कंप

सतना

चलती ट्रेन के 3 डिब्बे टूटकर अलग हुए, रेलवे की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना टली

Rail Accident Avert
सतना

सांसद सतना के लेटर हेड पर लिखे जा रहे हैं फर्जी पत्र!

ganesh
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.