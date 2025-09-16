एमपी में 500 रुपए की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नहीं ले रहे हैं। बड़े अधिकारी से लेकर बाबू तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा ही मामला सतना जिले के रामपुर बाघेलान तहसील से सामने आया है। यहां पर बाबू के द्वारा फरियादी के भाई से हर पेशी पर रिश्वत ली जाती थी।



शिकायतकर्ता राम कृष्ण प्रजापति ने बताया कि उसके भाई शिवाकान्त प्रजापति के विरुद्ध थाना रामपुर बघेलान में जुलाई महीने में 170 BNS के तहत कार्रवाई हुई थी। जिसकी पेशी रामपुर बाघेलान तहसील में होती थी। यहां पर बाबू उपेन्द्र पांडे द्वारा हर पेशी पर 500 रुपए की रिश्वत ली जाती थी। पिछली तीन पेशी में बाबू के द्वारा 1500 रुपए लिए गए थे। इस बार पेशी खत्म करने के लिए फिर से 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।