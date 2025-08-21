घर में खाद की 250 बोरियां छिपाकर रखने वाला समिति प्रबंधक निलंबित

MP News: मध्य प्रदेश के सतना जिले से खाद की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। यहां पर बरती गांव की सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक पुष्पेंद्र अग्निहोत्री को उपायुक्त सहकारिता ने निलंबित कर दिया है। प्रबंधन के द्वारा किसानों को वितरित करने वाली खाद की 250 बोरियों को अपने घर में रख लिया था।



दरअसल, मामले का खुलासा तब हुआ, जब खाद के स्टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसानों के द्वारा प्रशासन को कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रबंधक पुष्पेंद्र अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया। इसके अलावा चूंद समिति प्रबंधक गोपिका प्रसाद पांडेय और अबेर के प्रभारी समिति प्रबंधक भूपेंद्र सिंह को खाद वितरण न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।