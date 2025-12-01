रात के अंधेरे में ‘मजिस्ट्रेट’ के घर डकैती की कोशिश, अलार्म बजने पर भागे बदमाश

MP News: मध्यप्रदेश के सतना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विराट नगर इलाके में रविवार की देर रात मजिस्ट्रेट के घर डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। रामपुर बाघेलान में पदस्थ आनंद बागरी के किराए के घर को 8-10 बदमाशों के द्वारा निशाना बनाया गया। मगर, उसी दौरान सीसीटीवी अलार्म बजने लगा।



जानकारी के मुताबिक, बदमाश घर के पीछे की तरफ पहुंचे और खिड़की में लोहे की रॉड डालकर उसे उखाड़ने लगे। वह लगातार खिड़की को तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी घर में लगे कैमरे का मोशन सेंसर एक्टिव हो गया और तेज अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज सुनते ही मजिस्ट्रेट आनंद बागरी की नींद खुली। उन्होंने बाहर की ओर तेज आवाज लगाई। जिसके बाद बदमाश हड़बड़ाए और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।