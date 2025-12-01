Patrika LogoSwitch to English

सतना

रात के अंधेरे में ‘मजिस्ट्रेट’ के घर डकैती की कोशिश, अलार्म बजने पर भागे बदमाश

MP News: मध्यप्रदेश के सतना में मजिस्ट्रेट के घर में डकैती कोशिश असफल हो गई। पुलिस गिरोह को तलाशने में जुट गई है।

सतना

image

Himanshu Singh

Dec 01, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के सतना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विराट नगर इलाके में रविवार की देर रात मजिस्ट्रेट के घर डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। रामपुर बाघेलान में पदस्थ आनंद बागरी के किराए के घर को 8-10 बदमाशों के द्वारा निशाना बनाया गया। मगर, उसी दौरान सीसीटीवी अलार्म बजने लगा।

जानकारी के मुताबिक, बदमाश घर के पीछे की तरफ पहुंचे और खिड़की में लोहे की रॉड डालकर उसे उखाड़ने लगे। वह लगातार खिड़की को तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी घर में लगे कैमरे का मोशन सेंसर एक्टिव हो गया और तेज अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज सुनते ही मजिस्ट्रेट आनंद बागरी की नींद खुली। उन्होंने बाहर की ओर तेज आवाज लगाई। जिसके बाद बदमाश हड़बड़ाए और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि विराट नगर क्षेत्र में बदमाशों की बढ़ती सक्रियता चिंता का विषय बनती जा रही है। कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार निरंजन शर्मा के घर में ऐसी ही घटना का प्रयास हुआ था।

अधिकारी बताते हैं कि मजिस्ट्रेट के घर में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों का पहुंचना इस बात की ओर संकेत करता है कि गिरोह सक्रिय है। प्राथमिक जांच में पुलिस को संदेह है कि बदमाश इलाके की पहले से रेकी कर चुके थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं। देर रात से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में सक्रिय है एवं उनके संभावित ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

Published on:

01 Dec 2025 01:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / रात के अंधेरे में 'मजिस्ट्रेट' के घर डकैती की कोशिश, अलार्म बजने पर भागे बदमाश

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

