पति-पत्नी में गुटखा खाने को लेकर हुआ विवाद: गुस्से में आकर पत्नी ने 3 बच्चों समेत खाया जहर, हुई मौत

MP News: मध्य प्रदेश की सीमा से सटे यूपी के इटवां डुडैला गांव में एक मां ने अपने 3 बच्चों समेत जहर खा लिया। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। परिजन गंभीर हालत में सतना जिले के मझगवां अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर प्राथमिक उपचार के दौरान एक वर्षीय मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं, सतना जिला अस्पताल ले जाते वक्त मां और बेटी ने भी दम तोड़ दिया।



जानकारी के मुताबिक, पति से गुटखा खाने को लेकर विवाद हुआ था। तभी गुस्से में आकर मां झुमकी (32) ने बेटी बुलबुल (1), चंद्रमा (3) और दीपचंद्र (4) सहित जहर खा लिया। 4 वर्षीय दीपचंद्र को छोड़कर सभी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।