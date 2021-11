NASA ने पोस्ट की अंतरिक्ष की आंख, देखने में है बेहद डरावनी

नई दिल्ली।

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस फोटो के साथ नासा ने एक छोटी पोस्ट भी लिखी है।

नासा की पोस्ट के मुताबिक, क्या हेलिक्स नेबुला पर आपकी नजर पड़ी? इस डरावनी तस्वीर को नासा के जेट प्रपल्शन लेबरोटरी ने स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोप से लिया है। नेबुला या निहारिका अंतरिक्ष में मौजूद बादलों का विशाल झुंड होता है। इसका निर्माण किसी तारे के मरने के बाद अंतिम अवस्था में होता है।

इसमें गैस, प्लाज्मा और धूल का जमावड़ा होता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम सहित कई आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैसें भी मौजूद होती हैं। नासा ने हैलोवीन सप्ताह के मौके पर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर शेयर की है। अंतरिक्ष में ली गई यह खूबसूरत तस्वीर हेलिक्स नेबुला की है, जो दिखने में किसी बड़ी आंख की तरह लग रहा है। इस आंख के आंतरिक लेंस गाढ़े लाल रंग के दिख रहे हैं और इसका बाहरी हिस्सा हल्के आसमानी रंग का है।

नासा ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर लिखा कि क्या हेलिक्स नेबुला पर आपकी नजर पड़ी? इस डरावनी तस्वीर को नासा के जेट प्रपल्शन लेबरोटरी ने स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोप से लिया है। इसमें टेलिस्कोप ने हेलिक्स नेबुला के इंफ्रारेड रेडिएशन को दिखाया है। यह नेबुला कुंभ नक्षत्र से 700 प्रकाशवर्ष की दूरी पर स्थित है।

