चीन के ये 52 ऐप सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा, आज ही डिलीट कर दीजिए

भारत और चीन के बीच गलवान में हिंसक झड़प और तनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े खतरे के लिए आगाह किया है। एन इजेंसियों ने सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार को चीन के 52 ऐप तत्काल ब्लॉक करने की सिफारिश की है। साथ ही यूजर्स से भी इन्हें इस्तेमाल नहीं करने या डिलिट करने की हिदायत दी है।

एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक एजेंसियों का कहना है कि ये ऐप कतई सुरक्षित नहीं हैं और यूजर्स का डेटा देश से बाहर स्टोर कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप्स में टिकटॉक, बीगो लाइव, फाइल शेयरिंग सर्विस -शेयरइट, यूसी ब्राउजर, मोबाइल वेब ब्राउजर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म -शीइन, गेम-क्लैश ऑफ किंग्स आदि प्रमुख हैं। खुफिया एजेंसियों की सिफारिश पर सरकार काम कर रही है।

ये हैं चीन के 52 ऐप

360 Security, APUS ब्राउजर, Baidu मैप, Baidu Translate, BeautyPlus, Bigo Live, CacheClear DU ऐप्स studio, Clash of Kings, Clean Master - Cheetah, ClubFactory, CM ब्राउजऱ, DU Battery Saver, DU Browser, DU Cleaner, DU Privacy, DU recorder, ES File E&plorer, हेलो, Kwai, LIKE, Mail Master, Mi Community, Mi स्टोर, Mi Video call-Xiaomi, NewsDog, Parallel Space, परफेक्ट Corp, फोटो Wonder, QQ International, QQ Launcher, QQ Mail, QQ Music, QQ NewsFeed, QQ Player, QQ Security Centre, ROMWE, सेल्फी City, SHAREit, SHEIN, TikTok, UC Browser, UC News, Vault-Hide, वीगो Video, Virus Cleaner (Hi Security लैब), VivaVideo- QU Video Inc, WeChat, Weibo, WeSync, Wonder कैमरा, Xender और YouCam Makeup.