MP में ‘बड़े पापा’ ने भतीजे-भतीजी को मौत के घाट उतारा, इलाके में मची सनसनी

MP News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र के धर्मपुरी गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने अपने ही छोटे भाई की बच्चों की हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।