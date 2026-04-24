MP News- 3 सगे भाई-बहन की एक ही चिता पर हुई अंत्येष्टि, हर शख्स की आंखें नम हुईं

Sendhwa- सेंधवा के पास वरला तहसील के ग्राम बलवा में एक दिन पहले नदी में डूबने से एक ही परिवार के तीन सगे भाई-बहन राधा, राजवीर और जयवीर की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। गुरुवार को एक ही चिता पर तीनों मासूमों की अंत्येष्टि की गई। यह दुखद नजारा देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद से ही पूरा परिवार गहरे सदमे में है। मां बार-बार बच्चों को चिल्लाकर आवाज लगा रही है। वहीं पिता भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं।