कृषि केन्द्र में जबलपुर की 29 छात्राएं सीखेंगी आधुनिक खेती की तकनीक

छह माह तक रहकर तैयार करेंगी परियोजना रिपोर्ट, वैज्ञानिक देंगे प्रशिक्षण

सिवनी

Nov 09, 2025

सिवनी. कृषि विज्ञान केंद्र में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि कॉलेज जबलपुर में अध्ययनरत 29 छात्राएं आधुनिक खेती की तकनीक सीखने शनिवार को पहुंची। छात्राएं आगामी 6 माह तक रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र में कार्य करेंगी। केन्द्र प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल के निर्देशन में छात्राओं को खेती की उन्नत तकनीक सिखाई जाएंगी। कार्यक्रम की प्रभारी डॉ. केके देशमुख सहित वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को ग्रामीण परिवेश में किसानों के साथ काम करते हुए खेती की बारीकियों को समझने का अवसर देना है। छात्राएं गांवों में जाकर किसानों की कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान, नई तकनीकों का प्रचार-प्रसार एवं विस्तार गतिविधियों में सहभागिता करेंगी। इससे उनमें व्यवहारिक अनुभव और आत्मविश्वास का विकास होगा। कार्यक्रम के दौरान छात्राएं गांवों में जाकर पानी प्रबंधन, जुताई, बुवाई, कीटनाशक छिडक़ाव आदि कृषि कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगी। वे बीज उपचार, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, केंचुआ खाद उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन, अजोला उत्पादन, मशरूम उत्पादन जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण लेंगी। साथ ही ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर किसानों की आवश्यकताओं को समझने का अवसर भी मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में छात्राएं अपने अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसका मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम छात्रों को ग्रामीण परिस्थितियों, किसानों की समस्याओं और कृषि विस्तार की प्रक्रियाओं से परिचित कराता है। इससे वे व्यवहारिक ज्ञान अर्जित कर भविष्य में कृषि क्षेत्र में कॅरियर के लिए तैयार होते हैं।

Updated on:

09 Nov 2025 12:00 pm

Published on:

09 Nov 2025 11:59 am

