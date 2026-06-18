प्रापर्टी विवाद में भोपाल से शूटर बुलाकर कराई गई थी फायरिंग

घर से सटे दुकान में 11-12 जून की दरमियानी रात अज्ञात युवकों के द्वारा फायरिंग की गई थी। गोली शटर को चीरते हुए दुकान के अंदर घर में प्रवेश कर गई थी। बुलेट का निशान जहां लगा था उसी स्थान पर प्रार्थी सोया करता था। गनीमत रही कि प्रार्थी को गोली नहीं लगी। पुलिस को फरियादी शैलेन्द्र ने बताया कि उनकी एक विवादित प्रापर्टी छिंदवाड़ा चौक में है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है, लेकिन फरियादी के अपने सगे परिजनों के द्वारा उस प्रापर्टी पर कब्जा किया गया है। मामला कोर्ट में चल रहा है। फरियादी ने विवाद से परेशान होकर प्रापर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था। जिसमें आरोपी अमन चौहान एवं गौरव दीक्षित भी प्रापर्टी बिकने पर लाभ लेना चाहता था। आरोप है कि प्रार्थी को प्रापर्टी के कब्जेधारी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसकी जानकारी आरोपी अमन एवं गौरव को लगी। इसी का फायदा उठाकर दोनों ने योजना बनाई और भोपाल से दो शूटर आरोपी निखिल वाथम और गोलू अहिरवार को सिवनी बुलाया और 11-12 जून की दरमियानी रात निखिल एवं गोलू फरियादी के दुकान के बाहर बाइक से पहुंचे और निखिल ने देशी पिस्टल से फरियादी के घर पर ऐसे स्थान पर फायर किया जहां वह सोता था, लेकिन घटना के दिन फरियादी वहां सोया हुआ नहीं था। जिससे उसकी जान बच गई।