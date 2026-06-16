अपर कलेक्टर का रीडर 20 हजार में करा रहा था केस रफा-दफा, सिवनी में लोकायुक्त की कार्रवाई

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर फरियादी संतोष सिंह को 20 हजार रुपये रिश्वत देने के लिए रीडर माधव प्रसाद तिवारी के पास भेजा। रीडर ने पैसे देने के लिए फरियादी को लखनादौन स्थित उपभोक्ता फोरम कार्यालय पर बुलाया और जैसे ही कार्यालय के पोर्च में रिश्वत की रकम ली, तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्त की टीम आरोपी रीडर को लेकर सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंची, जहां उसके हाथ धुलवाए जाने पर पानी का रंग गुलाबी हो गया, जो रिश्वत लेने का पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण है।