नशे में धुत था डंपर चालक, चार लोगों को रौंदने के बाद घर में घुसा, तीन लोगों की मौत

हादसा इतना भीषण था कि एक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक ने जिला अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे की मौत शनिवार शाम नागपुर में इलाज के दौरान हो गई। वहीं एक अन्य का इलाज नागपुर में चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। बता दें कि शुक्रवार रात एक अनियंत्रित डंपर ने सर्राहीर्री निवासी चार लोगों को कुचल दिया। लखनवाड़ा क्षेत्र के ग्राम बरवाह निवासी आरोपी चालक गौतम चौरसिया(29) डंपर में ईंट भरकर सर्राहीर्री आया था और यहां ईंट उतारने के बाद पिपरवानी जा रहा था। डंपर में कुछ मजदूर भी बैठे हुए थे। बताया जाता है कि चालक गौतम ने काफी शराब भी पी रखी थी। इसी वजह से सर्राहीर्री गांव के पास वह डंपर से नियंत्रण खो बैठा और सडक़ किनारे बैठे चार लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में सर्रार्हीरी निवासी सुकमाल भलावी(45), रंजीत सरेयाम(40) की मौत हो गई। वहीं गांव के ही चंद्रभान वर्मा एवं संदीप मर्सकोले गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नागपुर रेफर किया गया। शनिवार शाम संदीप मर्सकोले(40) की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं चंद्रभान की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद चालक डंपर छोडकऱ मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पूरी रात मशक्कत के बाद चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस डंपर मालिक पर भी मामला दर्ज करेगी।