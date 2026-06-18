18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

महिलाओं ने मुख्यालय पहुंचकर की गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग

समय रहते नाली का निर्माण नहीं हुआ तो बारिश का पानी घरों में भर सकता है। गांव के भीतर कुछ स्थानों पर बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण कर शासकीय भूमि पर कब्जा

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Jun 18, 2026

patrika news

सडक़ एवं नाली निर्माण में आ रही बाधा, बारिश में जलभराव का अंदेशा

सिवनी. जनपद पंचायत सिवनी की ग्राम पंचायत खेरीटेक की महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची। उन्होंने गांव में सडक़ एवं नाली निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। महिलाओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कहा कि ग्राम खेरीटेक से सिमरिया मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक़ निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से नाली निर्माण का कार्य रुका हुआ है।

शासकीय भूमि पर कब्जा

ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि गांव के भीतर कुछ स्थानों पर बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण कर शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। निर्माण एजेंसी ने सडक़ का डामरीकरण तो कर दिया है, लेकिन अतिक्रमण के चलते नाली निर्माण नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार द्वारा भी ग्रामीणों को बताया गया है कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, तब तक नाली का निर्माण संभव नहीं है। महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से गांव में सडक़ और नाली निर्माण की मांग की जा रही थी। अब जब यह कार्य शुरू हुआ है तो अतिक्रमण के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि बरसात के दौरान गांव में पानी भरने और गंदगी की समस्या बनी रहती है, जिससे आमजन विशेषकर स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते नाली का निर्माण नहीं हुआ तो बारिश का पानी घरों में भर सकता है और जलभराव की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है। उनका कहना है कि एक कच्चे मकान को हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन प्रभावशाली लोगों के कब्जों के कारण निर्माण कार्य अब भी बाधित है। महिलाओं ने जिला प्रशासन से मांग की कि अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाकर नाली निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को बरसात में होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jun 2026 01:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / महिलाओं ने मुख्यालय पहुंचकर की गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसपी ने जनसुनवाई में किया सीधा संवाद, समस्या का निराकरण

patrika news
सिवनी

नगर पालिका की व्यवस्था नाकाफी, घरों में घुस रहा बारिश का पानी

patrika news
सिवनी

किसानों को प्राकृतिक खेती की उन्नत तकनीकों की देंगे जानकारी

Crop production and fertilizer use comparison in india.
सिवनी

प्रापर्टी विवाद में भोपाल से शूटर बुलाकर कराई गई थी फायरिंग

patrika news
सिवनी

Lokayukta Trap: अपर कलेक्टर का रीडर 20 हजार में करा रहा था केस रफा-दफा, सिवनी में लोकायुक्त की कार्रवाई

seoni
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.