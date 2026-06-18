एसपी ने जनसुनवाई में किया सीधा संवाद, समस्या का निराकरण

जनसुनवाई के दौरान लोगों को बिना किसी संकोच अपनी बात रखने का अवसर मिला, जिससे परिसर में भरोसे और सकारात्मक संवाद का माहौल देखने को मिला। जनसुनवाई में प्राप्त कई गंभीर मामलों पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए और संबंधित आवेदकों को राहत प्रदान की। वहीं अन्य आवेदनों पर संबंधित थाना प्रभारियों को निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं समाज के वंचित वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन वर्गों की शिकायतों का त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिले के सभी थानों और चौकियों में भी जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को छोटी-छोटी शिकायतों के लिए जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता न पड़े और स्थानीय स्तर पर ही उन्हें न्याय मिल सके। इस अवसर पर लालचंदानी ने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायतों के निपटारे का माध्यम नहीं, बल्कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सुलभ, त्वरित और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना सिवनी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिवनी पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी समस्या या शिकायत के संबंध में बिना किसी भय एवं संकोच के जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी बात रखें। उनकी हर शिकायत का संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ निराकरण किया जाएगा।