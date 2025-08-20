शाम ढलते ही झूंड में कुत्ते फैला रहे दहशत, बढ़ रहे मामले

सिवनी. शहर में डॉग बाइट के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रात हो या दिन कुत्तों का आतंक शहर की सडक़ों पर देखा जा सकता है। शाम ढलने के बाद कुत्ते ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। झूंड में कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। शहर के लगभग हर गली-चौराहे पर कुत्तों का झूंड लोगों में दशहत पैदा कर रहा है। आलम यह है कि लोग रात में बाइक पर भी निकलने में कतरा रहे हैं।कुत्ते चलती बाइक पर भी झपट्टा मारने से पीछे नहीं हटते। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष नगर पालिका कुत्तों के धरपकड़ एवं नसबंदी के लिए अभियान चलाने की बात कहती है। कागजों में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे इतर है। कुत्तों के काटने की घटना केवल शहर में ही नहीं बल्कि गांवों में भी सामने आ रही है। जिला अस्पताल में आए दिन पीडि़त पहुंच रहे हैं। कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। झूंड में कुत्ते हमला कर घायल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिले व शहर में कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है।

जिला अस्पताल से मिले आंकड़े के अनुसार वर्ष 2024 में जनवरी माह में 208, फरवरी में 208, मार्च में 219, अप्रेल में 240, मई में 257, जून में 250, जुलाई में 186, अगस्त में 152, सितम्बर में 156, अक्टूबर में 165, नवंबर में 195, दिसंबर में 235 मामले आए। वहीं जनवरी 2025 में 317 एवं फरवरी में 333, मार्च में 355, अप्रेल में 310, मई माह में 370 मामले सामने आए हैं।