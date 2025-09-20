Big news: स्कूल के पोर्च की ढलाई करते समय गिरी छत, दस मजदूर घायल

सिवनी. केवलारी नगर मुख्यालय में निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल(सांदीपनि विद्यालय) भवन में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। भवन के बाहरी तरफ पोर्च की ढलाई करते समय छत भरभराकर गिर गई। इस हादसे में निर्माण कार्य में लगे दस मजदूर घायल हो गए। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को लगी वे मौके पर पहुंचे। घायल मजदूरों को केवलारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि तीन मजदूरों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सिवनी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में 37 करोड़ की लागत से केवलारी में सांदीपनि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरु हुआ था। भवन विकास निगम, भोपाल द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में भवन का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वहीं शेष निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 15 फीट ऊपर भवन के बाहरी तरफ पोर्च का निर्माण करने के लिए सेंटिंग की गई थी। शुक्रवार को पोर्च की ढलाई का काम शुरु किया गया था। दस से अधिक मजदूर कार्य में जुटे हुए थे। इसी दौरान सेंटिंग कमजोर होने से मजदूर समेत छत नीचे गिर गई।