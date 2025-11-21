उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ हुए सम्मानित

सिवनी. भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य अंतर्गत बरघाट विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ शिवकुमार कटरे, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ श्रीराम ककोडिय़ा द्वारा तय समय सीमा से पूर्व बीएलओ एप में अपने क्षेत्र के मतदाताओं की मेपिंग, गणना प्रपत्र वितरण एवं संकलन में शत-प्रतिशत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कलेक्टर शीतला पटले ने शाल श्रीफल एवं प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीएल चनाप भी उपस्थित रहे।
