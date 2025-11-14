मुख्यमंत्री ने की घंसौर में खेल स्टेडियम, लामटा से पांड्या छपारा तक पुल निर्माण की घोषणा

सिवनी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सिवनी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिलेवासियों को कई सौगात दी। घंसौर में खेल स्टेडियम, लामटा से पाठ्या छपारा तक पुल निर्माण सहित अन्य घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 30वीं किश्त के रूप में प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनाओं के बैंक खाते में 1857 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित कर बहनों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी। इस योजना से जिले की 2 लाख 68 हजार 155 लाड़ली बहनाएं भी लाभांवित हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 560.75 करोड़ रुपए की लागत के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा की लाड़ली बहना योजना महिलाओं को जीवन में बदलाव लाने का अवसर दे रही है। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ सशक्त बन रही हैं। वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को अब तक 45 हजार करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार लाड़ली बहनों के लिए राशि की कोई कमी नहीं होने देगी। यह बदलते दौर का मध्यप्रदेश है और सनातन संस्कृति के साथ महिलाओं को आगे बढऩे का अवसर दे रहा है। मुख्यमंत्री दोपहर 1.10 बजे सिवनी पहुंचे और वापस 3.25 बजे कटनी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ में कार्यक्रम स्थल पर महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य, आजीविका मिशन, वित्त विभाग, जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद कन्याओं का पूजन, दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के हितलाभ का वितरण भी किया। एक बच्ची के जन्मदिन पर उसे गोद में लेकर बधाई भी दी।