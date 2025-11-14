Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

मुख्यमंत्री ने की घंसौर में खेल स्टेडियम, लामटा से पांड्या छपारा तक पुल निर्माण की घोषणा

जिले की दो लाख 68 हजार 155 लाड़ली बहनों के खाते में 1500 राशि का हुआ अंतरण

4 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Nov 14, 2025

सिवनी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सिवनी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिलेवासियों को कई सौगात दी। घंसौर में खेल स्टेडियम, लामटा से पाठ्या छपारा तक पुल निर्माण सहित अन्य घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 30वीं किश्त के रूप में प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनाओं के बैंक खाते में 1857 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित कर बहनों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी। इस योजना से जिले की 2 लाख 68 हजार 155 लाड़ली बहनाएं भी लाभांवित हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 560.75 करोड़ रुपए की लागत के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा की लाड़ली बहना योजना महिलाओं को जीवन में बदलाव लाने का अवसर दे रही है। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ सशक्त बन रही हैं। वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को अब तक 45 हजार करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार लाड़ली बहनों के लिए राशि की कोई कमी नहीं होने देगी। यह बदलते दौर का मध्यप्रदेश है और सनातन संस्कृति के साथ महिलाओं को आगे बढऩे का अवसर दे रहा है। मुख्यमंत्री दोपहर 1.10 बजे सिवनी पहुंचे और वापस 3.25 बजे कटनी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ में कार्यक्रम स्थल पर महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य, आजीविका मिशन, वित्त विभाग, जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद कन्याओं का पूजन, दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के हितलाभ का वितरण भी किया। एक बच्ची के जन्मदिन पर उसे गोद में लेकर बधाई भी दी।

अब हर माह रक्षाबंधन और भाई दूज का त्यौहार
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। जिससे बहनों के परिवार में खुशहाली व समृद्धि दिखाई दे रही है। बहनें भी लाड़ली बहना की इस राशि के महत्व को समझ रही हैं कि यह राशि उनके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला रही है और इसी बदलाव के कारण अब बहनों के जीवन में हर माह रक्षाबंधन और भाईदूज का त्यौहार जैसा माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे रक्षाबंधन, होली और दीवाली का त्यौहार एक साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों को देवी सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि अब डंके की चोट पर बहनों को हर माह 1500 रूपये मिलेंगे।

देश का इतिहास गौरवशाली
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का इतिहास गौरवशाली रहा है। मातृशक्तियों की वंदना आदिकाल से चल रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम ने देश भक्ति की भावना को जगाया। इस गीत की 150वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के अवसर पर समूचे देश में वर्ष भर स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही आदिवासी जननायक भगवान बिरसामुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है। आदिवासी जननायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ जल, जंगल, जमीन और अपनी अस्मिता को लेकर लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसामुंडा जिस समय बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे उसी समय मध्यप्रदेश में भी राजा शंकरशाह, राजा रघुनाथ शाह, रानी अवंती बाई जैसे कई महानायकों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जबलपुर और संग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में केबिनेट बैठक आयोजित की गई। भावी पीढ़ी को ऐसी वीरांगनाओं से परिचित कराने के लिए उनकी गौरवगाथा को अब पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

गौसेवा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौसेवा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं को मिलने वाला अनुदान अब प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रूपये प्रतिदिन दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने मंच से स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को डेयरी उद्योग से जुडकऱ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढऩे के लिए भी प्रोत्साहित किया।

लाल सलाम को अब आखिरी सलाम
नक्सलवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के पैर किसी भी कीमत पर जमने नहीं दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जनवरी 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश हो जाएगा। उन्होंने नक्सलियों से आव्हान करते हुए कहा कि आत्मसमर्पण की नीति अपना लें।

जनहित के लिए संचालित हो रही हैं योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उनके रोजगार की चिंता प्रदेश सरकार कर रही है। अभी 60 हजार से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती हुई है। अगले तीन वर्षों में दो लाख शासकीय नौंकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। बहनों के सम्मान, सशक्तिकरण व उनकी जिंदगी बदलने के लिए लाड़ली बहना जैसी योजना संचालित की जा रही है। आज युवा, महिला, गरीब और किसान के कल्याण के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि वे आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो सके। उन्होंने कहा कि कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी साथ ही रोजगारपरक कार्यों के लिए महिलाओं को प्रदेश सरकार 5 हजार रुपए प्रतिमाह देगी।

भावांतर योजना से होंगे किसान लाभांवित
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन भावांतर योजना किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि धान और गेहूं का उपार्जन भी प्रदेश सरकार करेगी। मक्के के दाम के संबंध में भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने तीन माह या उससे अधिक का बिल भुगतान नहीं किया है। उन्हें एक मुश्त बिल भुगतान करने पर सरचार्ज में छूट दी जा रही है।

जिले के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि घंसौर में खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही लामता से पाण्डिया छपारा मार्ग पर पुल निर्माण कार्य, ग्राम अतरी से पांढरवानी तक बीटी सडक़ निर्माण एवं नगरीय क्षेत्र बरघाट के वार्ड क्रमांक-01 से ग्राम मगरकठा होते हुए ग्राम पंचायत टिकारी तक बीटी सडक़ निर्माण की घोषणा की। साथ ही ग्राम जेवनारा से मोहगांव मार्ग पर पुल सहित बीटी सडक़ एवं ग्राम पोनिया ग्राम पंचायत से ग्राम लोहरा टिकारी चिरचिरा तक बीटी सडक़ निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। इन परियोजनाओं से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और विकास को नई गति मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 08:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / मुख्यमंत्री ने की घंसौर में खेल स्टेडियम, लामटा से पांड्या छपारा तक पुल निर्माण की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विशालकाय बाघ कलाकृति देख रह जाएंगे हैरान, हुआ अनावरण

सिवनी

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा दुनिया का Highest Tiger Statue, ‘मोगली लैंड’ की नई पहचान, अमेरिका को किया पीछे

Pench Tiger Reserve New Identity World Largest Tiger Statue
सिवनी

एमपी के राजस्व मंत्री की कार का एक्सीडेंट, सिर में आई चोट

Revenue Minister Karan Singh Verma,
सिवनी

Ladli Behna Yojana: जो कहा करके दिखाया, लाड़ली बहनों को सीएम ने अभी अभी भेजे 1500 रुपए, सिवनी को करोड़ों की सौगात

Ladli Behna Yojana update
सिवनी

Ladli Behna Yojana: इंतजार खत्म, थोड़ी देर में खाते में आने वाले हैं 1500-1500 रुपए

Ladli Behna Yojana update
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.