गांव-गांव से उठने लगी शराबबंदी की मांग, अब बावली गांव भी लगाएगा जुर्माना

कई गांव में निर्णय, दिख रहा सकारात्मक परिणाम

अगस्त माह में लखनादौन तहसील अंतर्गत धनककड़ी गांव सहित आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने मिलकर चौपाल लगाकर सर्वसम्मति से गांव को नशामुक्त बनाने का निर्णय लिया था। गांव में शराब बेचने वालों पर 11000 से लेकर 51000 रुपए तक जुर्माना लगाए जाने का भी निर्णय लिया गया। जिसका सकारात्मक परिणाम भी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जिले के करीब दर्जनभर गांवों ने शराबबंदी को लेकर ऐतिहासिक पहल कर समाज में एक सकारात्मक बदलाव की तरफ कदम बढ़ाया है। दरअसल गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री की वजह से कई परिवार बिखर रहे हैं। शराब सहित अन्य नशा ने युवा पीढ़ी को भी बर्बादी की राह पर धकेल दिया है। आए दिन शराब के नशे में झगड़े, घरेलू कलह और अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए गांव-गांव में लोग मिलकर शराबबंदी का संकल्प ले रहे हैं।