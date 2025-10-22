सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग से बढ़ रहा अवसाद

सिवनी. शासन के निर्देशानुसार मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित हब फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन अंतर्गग शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़ी अंतियों को समाप्त करने हेतु कार्यशाला का आयोजन सीवी रमन वार्ड में किया गया। कार्यालय वन स्टॉप सेंटर से प्रशासक सुश्री ईशा वाल्मिक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में हब एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी जाने वाली सहायता की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता जिला अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य के नोडल अधिकारी जयेश ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस पर खुलकर बातचीत करने वाले माहौल की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बच्चो एवं वयस्क में चिंता, अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। यदि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो किसी मनोचिकित्सक से सम्पर्क करना महत्वपूर्ण है। जिला अस्पताल से किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता मानसी पलागर ने चिंता, तनाव एव अवसाद में अंतर बताते हुए कहा कि दो सप्ताह से अधिक चिंता ही अवसाद बन जाती है। अवसाद को विभिन्न थेरेपी से दूर किया जा सकता है। अवसाद अकेलापन और बेचेनी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु कुछ उपाय भी साझा किए।