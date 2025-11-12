लाड़ली बहनों का इंतजार खत्म, थोड़ी देर में खाते में आने वाले हैं 1500 रुपए, बदलेगा ‘लाड़ली बहना योजना’ का नाम

Ladli Behna Yojana (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Ladli Behna Yojana 30th Installment: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को सिवनी आएंगे। वे मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। फिर यहीं से लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त में प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के बैंक खाते में 1500-1500 रुपए के हिसाब से 1793 करोड़ 75 लाख रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे।
बता दें कि सीएम मोहन यादव ने सोमवार 10 नवंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मोहन सरकार एमपीकी बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी 'लाड़ली बहना योजना का नाम बदलकर देवी सुभद्रा कल्याण योजना कर सकती है। घोषणा सिवनी में हो सकती है। हालांकि नाम बदले जाने को लेकर आधिकारिक बयान नहीं है।
