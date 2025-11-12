एमपी के राजस्व मंत्री की कार का एक्सीडेंट, सिर में आई चोट

उन्होंने मंच पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में संबोधन दिया और अपने घायल होने की भी कही। इसके बाद जांच के लिए अस्पताल के लिए रवाना हो गए। छपारा थाना क्षेत्र में यह घटना हुई। जानकारी के मुताबिक बुधवार को राजस्व व सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिवनीव आ रहे थे। इस दौरान रणधीर नगर के पास मंत्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस घटना में मंत्री करण वर्मा(Revenue Minister Karan Singh Verma) को चोटें आई है। वहीं कुछ लोग भी घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज किया गया। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित है।