मंत्री ने दिए सख्त निर्देश, ये कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्टेड, इन पर गिरेगी गाज

MP News: मध्यप्रदेश में धान की मिलिंग से जुड़े कामों में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। परिवहन करने वाले वाहनों में पहली बार जीपीएस लगेंगे। जिला प्रबंधकों व क्षेत्रीय प्रबंधकों को पूरा काम ठीक से कराना होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए अंतिम रूप से ये जिम्मेदार होंगे। यदि गड़बड़ी होती है तो इन पर भी गाज गिरेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये निर्देश विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को दिए। वे धान मिलिंग से जुड़े व्यापारियों के साथ मिलिंग नीति को लेकर बैठक कर रहे थे। इस दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन ट्रकों से धान परिवहन होगा उन पर जीपीएस ट्रेकर लगाते हुए उक्त वाहनों का सत्यापन परिवहन सेवा पोर्टल से कराएं। यदि कोई ट्रक बिना जीपीएस के पाया गया तो संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।