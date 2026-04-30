Railway: गेज कन्वर्जन के बाद जिले को सीमित ट्रेनों की सौगात, नई ट्रेनों की दरकार

एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधा सीमित, समय-सारणी भी ठीक नहीं

ब्रॉडगेज कार्य पूरा होने के बाद सिवनी वासियों को हफ्ते में चार दिन रीवा-इतवारी एक्सप्रेस, इतवारी-रीवा एक्सप्रेस एवं प्रतिदिन नागपुर-शहडोल एक्सप्रेस एवं शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिली है। हालांकि इस ट्रेनों की समय-सारणी यात्रियों के अनुसार नहीं है। नागपुर-शहडोल(11201) एक्सप्रेस नागपुर से सुबह 8 बजे रवाना होती है और छिंदवाड़ा सुबह 10.45 बजे एवं सिवनी में दोपहर 11.53 बजे पहुंचती है। इसके बाद जबलपुर शाम 4.50 बजे पहुंचती है। वहीं इतवारी-रीवा एक्सप्रेस(11755) की सुविधा सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को है। यह ट्रेन इतवारी से शाम 6.10 बजे रवाना होती है और सौंसर होते हुए छिंदवाड़ा रात 8.25 बजे, चौरई रात 9.08 बजे, सिवनी रात 9.30 बजे और फिर अगले दिन जबलपुर सुबह 3.50 बजे पहुंचती है। वहीं शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस(11202) शहडोल, कटनी होते हुए जबलपुर से सुबह 9 बजे रवाना होती है और यह ट्रेन दोपहर 12.43 बजे सिवनी और शाम 6 बजे नागपुर पहुंचती है। जबकि रीवा-इतवारी एक्सप्रेस(11756) जबलपुर से रात 9.30 बजे रवाना होती है और देर रात 1.50 बजे सिवनी पहुंचती है। इसके बाद छिंदवाड़ा होते हुए सुबह 7.30 बजे इतवारी पहुंचती है। इस ट्रेन की सुविधा सप्ताह में चार दिन मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं रविवार को ही है। लोगों का कहना है कि ट्रेन की सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि वह सुबह जबलपुर जाएं और दिन में काम करके शाम को ट्रेन से सिवनी वापस आ जाएं।