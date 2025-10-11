Patrika LogoSwitch to English

सीएम हेल्पलाइन प्रकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश

आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Oct 11, 2025

सिवनी. कलेक्टर शीतला पटले ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को बिना अटेंड किए उच्च स्तर पर न जाने दें। सभी अधिकारी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, नियमानुसार एवं समयसीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की संतुष्टि सरकार की प्राथमिकता है, अत: शिकायतों का ऐसा निराकरण हो जिससे आवेदक पूरी तरह संतुष्ट हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल औपचारिक जवाब न देकर समस्याओं का वास्तविक समाधान प्रस्तुत किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों एवं शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इन प्रकरणों का त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार लाना सभी अधिकारियों की साझा जिम्मेदारी है। बैठक में सीईओ आरती शाह, अपर कलेक्टर सीएल चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खण्डायत सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

Published on:

11 Oct 2025 11:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / सीएम हेल्पलाइन प्रकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश

