कृषि विज्ञान केंद्र के इकाईयों का विद्यार्थियों ने किया भ्रमण

सिवनी. कृषि विज्ञान केंद्र के दर्पण सभागार में बुधवार को व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ताखलाकला के 60 से अधिक छात्र-छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल ने विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान, मिट्टी का स्वास्थ्य, शुद्ध जल एवं वायु के संरक्षण तथा इन प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को कृषि क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य बनाने हेतु प्रेरित किया। केन्द्र के डॉ. केपीएस सैनी ने कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं एवं तकनीकी ज्ञान के महत्व पर उपयोगी टिप्स दिए। इसके बाद विद्यार्थियों ने कृषि विज्ञान केंद्र की केंचुआ खाद उत्पादन इकाई, अजोला उत्पादन इकाई, पशुपालन इकाई, अमरूद उद्यान, आबला उद्यान, फसल संग्रहालय का अवलोकन किया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. केके देशमुख, डॉ. एनके सिंह, इंजीनियर कुमार सोनी एवं डॉ. केपीएस सैनी ने दैनिक जीवन में एग्रीकल्चर विज्ञान की उपयोगिता व आवश्यकता पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। भ्रमण के दौरान देवी प्रसाद तिवारी, ओम, नीत लाहोरी आदि का सहयोग रहा। शाला की ओर से केएस ठाकुर, डीके सूर्यवंशी, आरएस बर्वे, रंजीता पटले एवं स्वाति देशमुख उपस्थित रहे।