तेज धूप में सिर पर खाली बर्तन रखकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, दो की तबीयत हुई खराब



सिवनी. भीषण गर्मी में जल स्त्रोत सूखते जा रहे हैं और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। प्रचंड धूप में मंगलवार को सिवनी के ग्राम पंचायत परासिया के गोरखपुर खुर्द गांव के ग्रामीण काफी संख्या में खाली बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जनसुनवाई में जल समस्या को दूर करने के संबंध में आवेदन दिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। ग्रामीणों का कहना था कि प्रति वर्ष की तरह ही इस बार भी गांव में पीने के पानी की समस्या हो गई है। लगभग 50 घर में 8 दिन से जल निगम का पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की कि ग्राम परासिया से गोरखपुर खुर्द की दूरी लगभग एक किमी है। अगर परासिया के लाइन से पानी की लाइन जोड़ दी जाए तो उनके गांव में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। बड़ी बात यह थी कि ग्रामीणों ने पिछले मंगलवार को भी जनसुनवाई में पहुंचकर समस्या की गुहार लगाई थी, लेकिन निराकरण नहीं हुआ।