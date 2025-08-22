थांवरझोड़ी नशा मुक्त बनकर अन्य गांवों के लिए बनेगा प्रेरणास्रोत-राज्यपाल



सिवनी. राज्यपाल मंगूभाई पटेल दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन गुरुवार को कुरई विकासखण्ड के ग्राम थांवरझोड़ी पहुंचे। ग्रामवासियों ने उनका परंपरागत कलश यात्रा और गोंडी नृत्य से आत्मीय स्वागत किया। ग्रामीणों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल रहा। राज्यपाल ने ग्राम परिचय कार्यक्रम में शामिल होकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताओं से राहत दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है, वहीं आजीविका मिशन से जुडकऱ बहनें आर्थिक स्वावलंबन का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। राज्यपाल ने जनजातीय समुदाय के लिए संचालित योजनाओं का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना को आदिवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोडकऱ उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धरती आबा योजना बिरसा मुंडा की प्रेरणा से संचालित होकर जनजातीय परिवारों को आवास, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। राज्यपाल ने कहा कि इन योजनाओं से आदिवासी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और परिवार मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।