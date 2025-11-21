कॉलेज में छात्राओं ने दिखाई ऐसी प्रतिभा की रह गए दंग

सिवनी. स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय लखनादौन के छात्र-छात्राओं ने बीते दिन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस(पीजी कॉलेज) में आयोजित हुए जिला स्तरीय युवा उत्सव में उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई। समूह नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आकांक्षा पूसाम, पीहू यहके, सचिन शिववेदी, साक्षी बैन, उमा यादव, मुस्कान उइके एवं संगतकार रहे। वाद विवाद प्रतियोगिता में मैरीना कुरैशी प्रथम एवं स्पॉट पेंटिंग में कंचन मानेश्वर द्वितीय स्थान पर रही। समूह गायन में साक्षी एंड टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य डॉ. जीएल तलवरे सहित अन्य स्टॉफ ने विद्यार्थियों की उपलब्धि पर खुशी जताई।
बड़ी खबरेंView All
सिवनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग