नए आदेश के वापस लेने का इंतजारमें कई वाहनों की फिटनेस एक्सपायर

सिवनी. केन्द्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी से जिले से संचालित व्यावसायिक बस, ट्रक, ऑटो, चार पहिया वाहन, छोटे मालवाहक वाहन सहित अन्य भारी वाहनों की फिटनेस जांच जबलपुर में कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। जबकि वाहन मालिक इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जिले की सडक़ों पर कई वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के ही दौड़ रही हैं। हर दिन किसी न किसी वाहन की फिटनेस तिथि एक्सपायर हो रही है। ऐसे में वाहन मालिक परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार को सिवनी जिले में ही व्यवस्था बनानी चाहिए। जबलपुर में फिटनेस जांच कराने के पहले ऑफलाइन रसीद कटानी होगी। इसके लिए पहले एक आदमी जबलपुर जाएगा। रसीद कटने के बाद उन्हें स्लॉट मिलेगा। उसी के अनुसार फिर वाहन को लेकर सिवनी से जबलपुर जाना होगा। ऐसे में कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसमें वाहन का ईंधन, एआरटीओ से परमिट, चालक का खर्च, टोल टैक्स का खर्च शामिल है। इसके अलावा यह भी तय नहीं है कि उनके वाहन की फिटनेस जांच एक दिन में हो जाएगी। जबलपुर जाने के बाद संभव है कि एक से दो दिन लगे। ऐसे में सरकार को जबलपुर में फिटनेस जांच कराने के निर्णय को वापस ले लेना चाहिए और सिवनी में ही व्यवस्था बनानी चाहिए।