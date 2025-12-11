11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में संचालित रिसॉर्ट में चल रहा था बार, परोसी जा रही थी मिस ब्रांडेड दलिया

खाद्य सुरक्षा विभाग की रीवा एवं शहडोल उडऩदस्ता टीम ने दी दबिश

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 11, 2025

शहडोल. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत संचालित दो रिसॉर्ट में खाद्य सुरक्षा विभाग रीवा व शहडोल की संयुक्त टीम ने दबिश दी है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ताज रिसॉर्ट में ब्रेड निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जबकि इसके लिए आवश्यक निर्माण लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। बार में अल्कोहॉलिक बेवरेज का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो फूड लाइसेंस की शर्तों में उल्लेेखित नहीं था। साथ ही मिसब्रांडेड दलिया का उपयोग भोजन की तैयारी में हो रहा था। खाद्य कारोबार का संचालन लाइसेंस की श्रेणी से बाहर पाया गया। टीम ने मौके से 5 खाद्य नमूने लिए और तत्काल प्रभाव से बार संचालन बंद करने के आदेश जारी किए।

एक साथ रखे थे शाकाहारी व मांसाहारी खाद्य पदार्थ

मॉनसून फॉरेस्ट रिजॉर्ट में सड़ी सब्जियां, कीटयुक्त आटा और गंदगी मिली। निरीक्षण के दौरान शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ संग्रहित थे। एक्सपायरी मैदा और सड़ी गली सब्जियों का उपयोग भोजन में किया जा रहा था। भोजन तैयारी क्षेत्र में स्वच्छता नहीं थी, आटे में कीट पाए गए। अनियमितताओं पर टीम ने नोटिस जारी कर लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा जिला अधिकारी को भेजी।

यहीं भी टीम दे चुकी है दबिश

इसके पूर्व रीवा शहडोल संभागीय उडऩदस्ता ने कोयलारी क्षेत्र स्थित सुजाता अग्रवाल फर्म का निरीक्षण किया। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने सामग्री जब्त कर नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा की है। निरीक्षण में पाया गया कि फर्म में आटा निर्माण एवं पैकिंग की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। उपयोग किए जा रहे गेहूं की गुणवत्ता अत्यंत खराब पाई गई तथा उसमें कीड़े एवं वेविल संक्रमण की पुष्टि हुई। मौके पर उत्पादित आटे एवं कच्चे माल के सैंपल परीक्षण के लिए संग्रहित किए गए। इकाई में लेबलिंग मानकों का उल्लंघन किया जाना भी पाया गया है। पैकेट पर भ्रामक दावे अंकित थे तथा पैकिंग पर सार्टेक्स क्लीन्ड व्हीट लिखा हुआ था, लेकिन परिसर में कोई सॉर्टेक्स मशीनरी स्थापित नहीं पाई गई। इसके अलावा 1 किलोग्राम पैक पर मुद्रित लाइसेंस नंबर भी गलत पाया गया। कार्रवाई के दौरान उडऩदस्ता टीम ने 99 पैकेट आटा जब्त किया तथा लगभग 2500 खाली पैकेजिंग सामग्री सीज की है। फर्म संचालक को नोटिस जारी किया गया है। उडऩदस्ता दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे, अभिषेक बिहारी गौर एवं ओमप्रकाश साहू शामिल रहे। स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजू वर्मा उपस्थित रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में संचालित रिसॉर्ट में चल रहा था बार, परोसी जा रही थी मिस ब्रांडेड दलिया

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो पहिया वाहनों में ज्यादा हादसे, हेलमेट के बिना पेट्रोल विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

शहडोल

एमपी के इस जिले में पड़ी सबसे ज्यादा ठंड, दम तोड़ रहे बेजुबान मवेशी

Coldest Weather In MP
शहडोल

फील्ड बायोलॉजिस्ट ने ग्रास प्लॉट सैंपलिंग, बीज संग्रहण विधियां एवं सटीक सैंपलिंग की बताई तकनीक

शहडोल

समझाइश देने के बाद भी बस संचालक नहीं माने, अव्यवस्था ने ले ली आरक्षक की जान

शहडोल

पिंजरे से निकलते ही भालू ने लगाई दौड़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने किया था रेस्क्यू

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.