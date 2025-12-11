बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में संचालित रिसॉर्ट में चल रहा था बार, परोसी जा रही थी मिस ब्रांडेड दलिया

शहडोल. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत संचालित दो रिसॉर्ट में खाद्य सुरक्षा विभाग रीवा व शहडोल की संयुक्त टीम ने दबिश दी है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ताज रिसॉर्ट में ब्रेड निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जबकि इसके लिए आवश्यक निर्माण लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। बार में अल्कोहॉलिक बेवरेज का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो फूड लाइसेंस की शर्तों में उल्लेेखित नहीं था। साथ ही मिसब्रांडेड दलिया का उपयोग भोजन की तैयारी में हो रहा था। खाद्य कारोबार का संचालन लाइसेंस की श्रेणी से बाहर पाया गया। टीम ने मौके से 5 खाद्य नमूने लिए और तत्काल प्रभाव से बार संचालन बंद करने के आदेश जारी किए।
मॉनसून फॉरेस्ट रिजॉर्ट में सड़ी सब्जियां, कीटयुक्त आटा और गंदगी मिली। निरीक्षण के दौरान शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ संग्रहित थे। एक्सपायरी मैदा और सड़ी गली सब्जियों का उपयोग भोजन में किया जा रहा था। भोजन तैयारी क्षेत्र में स्वच्छता नहीं थी, आटे में कीट पाए गए। अनियमितताओं पर टीम ने नोटिस जारी कर लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा जिला अधिकारी को भेजी।
इसके पूर्व रीवा शहडोल संभागीय उडऩदस्ता ने कोयलारी क्षेत्र स्थित सुजाता अग्रवाल फर्म का निरीक्षण किया। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने सामग्री जब्त कर नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा की है। निरीक्षण में पाया गया कि फर्म में आटा निर्माण एवं पैकिंग की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। उपयोग किए जा रहे गेहूं की गुणवत्ता अत्यंत खराब पाई गई तथा उसमें कीड़े एवं वेविल संक्रमण की पुष्टि हुई। मौके पर उत्पादित आटे एवं कच्चे माल के सैंपल परीक्षण के लिए संग्रहित किए गए। इकाई में लेबलिंग मानकों का उल्लंघन किया जाना भी पाया गया है। पैकेट पर भ्रामक दावे अंकित थे तथा पैकिंग पर सार्टेक्स क्लीन्ड व्हीट लिखा हुआ था, लेकिन परिसर में कोई सॉर्टेक्स मशीनरी स्थापित नहीं पाई गई। इसके अलावा 1 किलोग्राम पैक पर मुद्रित लाइसेंस नंबर भी गलत पाया गया। कार्रवाई के दौरान उडऩदस्ता टीम ने 99 पैकेट आटा जब्त किया तथा लगभग 2500 खाली पैकेजिंग सामग्री सीज की है। फर्म संचालक को नोटिस जारी किया गया है। उडऩदस्ता दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे, अभिषेक बिहारी गौर एवं ओमप्रकाश साहू शामिल रहे। स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजू वर्मा उपस्थित रही।
