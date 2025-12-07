7 दिसंबर 2025,

शहडोल

पिंजरे से निकलते ही भालू ने लगाई दौड़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने किया था रेस्क्यू

मानपुर के रिहायसी क्षेत्र में था एत सप्ताह से मूवमेंट, दहशत में थे लोग

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 07, 2025

शहडोल. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे मानपुर के रिहायसी क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से भालू का मूवमेंट बना हुआ था। इसे लेकर स्थानीय रहवासियों को हर समय भय बना रहता था। नागरिक सुरक्षा एवं वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने बीती रात्रि भालू का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा है। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार मानपुर शहर में पिछले कई दिनों से जंगली भालू के देखे जाने की सूचना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को मिल रही थी। इसे लेकर पार्क प्रबंधन की टीम निरंतर निगरानी कर रही थी। बीती रात्रि मुकेश अहिरवार वन परिक्षेत्राधिकारी मानपुर व रेस्क्यू टीम ने वार्ड क्रमांक 9 इंदिरा कॉलोनी के पीछे से नर भालू को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया। कार्रवाई क्षेत्र संचालक डॉ अनुपम सहाय एवं उप संचालक पीके वर्मा के मार्गदर्शन में की गई। रेस्क्यू इस प्रकार से किया गया कि भालू को किसी भी प्रकार की चोंट या हानि न पहुंचे। रेस्क्यू के बाद नर भालू को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सुरक्षित छोंड़ा गया है।

दहशत में थे स्थानीय रहवासी

जानकारी के अनुसार भालू को पिछले एक सप्ताह से रिहायसी क्षेत्र में देखा जा रहा था। इसे लेकर स्थानीय रहवासी दशहत में थे। देर शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। इसे लेकर उन्होने पार्क प्रबंधन को सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद पार्क प्रबंधन की टीम भालू की निगरानी में लगी हुई थी, इसके बाद बीती रात्रि कार्ययोजना बनाकर भालू का रेस्क्यू किया गया।

जंगल में तेजी से लगाई दौड़

सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने के बाद भालू को पिंजरे में रखकर बांधवगढ ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में ले जाया गया। सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू टीम ने वाहन खड़ा कर जैसे ही पिंजरे का गेट खोला जंगली भालू उससे निकलने के साथ ही जंगल की ओर तेज रफ्तार से भाग खड़ा हुआ।

07 Dec 2025 12:01 pm

शहडोल / पिंजरे से निकलते ही भालू ने लगाई दौड़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने किया था रेस्क्यू

