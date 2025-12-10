दो पहिया वाहनों में ज्यादा हादसे, हेलमेट के बिना पेट्रोल विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

शहडोल. सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली आकस्मिक मौतों में कमी लाने आवश्यक है कि सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर संबंधित निर्माण विभाग आवश्यक तकनीकी सुधार सनिश्चित करें। जिले में इस तरह के 20 से अधिक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। जिले में संचालित सवारी गाडिय़ों की फिटनेस तथा परमिट एवं ओव्हर लोडिंग की जांच अभियान चलाकर की जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इसी तरह जो ग्रामीण मार्ग मुख्य सडक़ों से मिलते हैं, वहां रम्बल स्ट्रिप लगाने के साथ ही साइनेज की व्यवस्था की जाए। सडक़ों के किनारे झाडिय़ों की सफाई करा दी जाए।