10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

दो पहिया वाहनों में ज्यादा हादसे, हेलमेट के बिना पेट्रोल विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

कलेक्टर की अध्यक्षता में सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 10, 2025

शहडोल. सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली आकस्मिक मौतों में कमी लाने आवश्यक है कि सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर संबंधित निर्माण विभाग आवश्यक तकनीकी सुधार सनिश्चित करें। जिले में इस तरह के 20 से अधिक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। जिले में संचालित सवारी गाडिय़ों की फिटनेस तथा परमिट एवं ओव्हर लोडिंग की जांच अभियान चलाकर की जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इसी तरह जो ग्रामीण मार्ग मुख्य सडक़ों से मिलते हैं, वहां रम्बल स्ट्रिप लगाने के साथ ही साइनेज की व्यवस्था की जाए। सडक़ों के किनारे झाडिय़ों की सफाई करा दी जाए।

कलेक्टर ने कहा कि सर्वाधिक दुर्घटनाएं 2 पहिया वाहनों से होती हैं। हाइवे में देवलौंद, ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, बुढ़ार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जैतपुर क्षेत्र में दुर्घटनाओं का आंकड़ा सर्वाधिक है। दुर्घटनाओं में मौत के कारणों की समीक्षा में पाया गया है कि दो पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले चालक एवं पीछे बैठने वाले हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हंै। हेलमेट के उपयोग के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में हेलमेट के बिना दो पहिया वाहन चालन पर नियंत्रण के लिए पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट के पेट्रोल विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पेट्रोल पंपों के आस-पास हेलमेट विक्रय की व्यवस्था भी की जाएगी।

कलेक्टर ने शहडोल बस स्टैण्ड में सवारी गाडिय़ों को 30 मिनट तक ही रुकने की अनुमति दी जाए। रात्रि काल में रुंकने वाली सवारी गाडिय़ों के रुकने की व्यवस्था अन्य स्थान में करने, बस स्टैण्ड में खड़े खराब वाहनों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहडोल एवं जिला परिवहन अधिकारी को दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि बरसात के दौरान जो पुल-पुलियां जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं या उनकी रेलिंग आदि टूट गई हैं, उनका सुधार कराया जाए। सडक़ों में गड्ढों की मरम्मत अभियान चलाकर संबधित अधिकारी सुनिश्चित करें। नगरीय क्षेत्रों में स्कूल बसों एवं टैक्सियों की नियमित जांच कर उनके फिटनेस, परमिट तथा ड्रेस कोड का पालन कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ओव्हर लोडिंग नहीं हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / दो पहिया वाहनों में ज्यादा हादसे, हेलमेट के बिना पेट्रोल विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस जिले में पड़ी सबसे ज्यादा ठंड, दम तोड़ रहे बेजुबान मवेशी

Coldest Weather In MP
शहडोल

फील्ड बायोलॉजिस्ट ने ग्रास प्लॉट सैंपलिंग, बीज संग्रहण विधियां एवं सटीक सैंपलिंग की बताई तकनीक

शहडोल

समझाइश देने के बाद भी बस संचालक नहीं माने, अव्यवस्था ने ले ली आरक्षक की जान

शहडोल

पिंजरे से निकलते ही भालू ने लगाई दौड़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने किया था रेस्क्यू

शहडोल

अस्पताल में घुसकर महिला पर चाकू से जानलेवा हमला

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.