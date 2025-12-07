अस्पताल में घुसकर महिला पर चाकू से जानलेवा हमला

पति-पत्नी के बीच चल रहा था विवाद, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया

शहडोल. जय स्तंभ चौक स्थित निजी अस्पताल में एक युवक ने प्राइवेट वार्ड में घुसकर पत्नी पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल में सनसनी फैल गई। महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर अस्पताल स्टाफ दौड़ा और युवक को पकडकऱ पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि पीडि़ता मनोरमा उपाध्याय 26 वर्ष निवासी जयङ्क्षसहनगर का उपचार जय स्तंभ स्थित निजी अस्पताल में चल रहा था। महिला अपने प्राइवेट रूम नंबर 6 में आराम कर रही थी। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे महिला का पति सूर्यप्रकाश पांडेय अचानक रूम में घुसकर कमरे को बंद कर लिया और चाकू से हमला कर दिया। महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, इसी दौरान परिजन व अस्पताल स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। इस हमले में महिला के चहरे व गर्दन में चोट आई है, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने आइसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू किया है।

कोतवाली टीआई राघवेन्द्र तिवारी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार को पति बाहर से आया और अस्पताल पहुंचकर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विवेचना के बाद वास्तविक जानकारी सामने आएगी।