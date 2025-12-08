समझाइश देने के बाद भी बस संचालक नहीं माने, अव्यवस्था ने ले ली आरक्षक की जान

बस स्टैंड में बस संचालकों की मनमानी व अव्यवस्थित तरीके से बसों की पार्किंग को लेकर यातायात विभाग ने नवंबर के पहले सप्ताह में बस संचालकों की एक बैठक आयोजित की थी। पुलिस ने बसों की टाइमिंग को लेकर निर्देशित किया था कि स्टैंड में 15 मिनट पहले ही बसों का प्रवेश किया जाए। वहीं बाहर से आने वाली बसों को सवारी उतारने के बाद स्टैंड से बाहर किया जाए, जिससे बस स्टैंड में यात्रियों को सुविधा के साथ ही दबाव कम होगा। इसके साथ ही 15 दिन पहले भी यहां यातायात पुलिस अव्यवस्थित तरीके से खड़ी बसों पर कार्रवाई करते हुए हटाने निर्देशित किया था। इसके बाद भी बस संचालकों की मनमानी नहीं थमी, जिसके कारण एक आरक्षक की मौत हो गई।